Украина заняла шестое место в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону отстала от победителя, сборной Норвегии, на одну минуту и 36 секунд.

Сборная Украины по биатлону заняла шестое место в женской эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первое место заняла сборная Норвегии, второе – сборная Швеции (+21,1), бронзовую награду завоевала сборная Франции (+33,1).

Украина отстала от лидера на одну минуту 35,9 секунды. Украинские спортсменки пробежали один штрафной круг и потратили семь дополнительных патронов.

Сборную Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

12 января в рамках Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт, начало в 13.45.