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Украина заняла 10-е место в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону отстала от победителя, сборной Норвегии, на три минуты и 31 секунду.

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Украинские спортсмены пробежали три штрафных круга
Украинские спортсмены пробежали три штрафных круга
Фото: EPA

Сборная Украины по биатлону заняла 10-е место в мужской эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первое место заняла сборная Норвегии, второе – сборная Франции (+4,4), бронзовую награду завоевала сборная Германии (+48,2).

Украина отстала от лидера на три минуты 31,1 секунды. Украинские спортсмены пробежали три штрафных круга и потратили девять дополнительных патронов.

Сборную Украину представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

Ранее женская сборная Украины по биатлону заняла шестое место в эстафете.

12 января в рамках Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт, начало в 15.30.

Теги: Германия, Украина, биатлон, Франция, Норвегия, Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко
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