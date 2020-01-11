Украина заняла 10-е место в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону отстала от победителя, сборной Норвегии, на три минуты и 31 секунду.

Сборная Украины по биатлону заняла 10-е место в мужской эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первое место заняла сборная Норвегии, второе – сборная Франции (+4,4), бронзовую награду завоевала сборная Германии (+48,2).

Украина отстала от лидера на три минуты 31,1 секунды. Украинские спортсмены пробежали три штрафных круга и потратили девять дополнительных патронов.

Сборную Украину представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

Ранее женская сборная Украины по биатлону заняла шестое место в эстафете.

12 января в рамках Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт, начало в 15.30.