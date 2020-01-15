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Женский спринт. Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

15 января в немецком Рупольдинге пройдет первая гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону – женский спринт. Начало – в 15.30. Украину в спринте представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко и Дарья Блашко. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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Пидгрушная начнет гонку 17-й
Пидгрушная начнет гонку 17-й
Фото: EPA
Теги: Украина, биатлон, Елена Пидгрушная, Кубок мира, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко
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