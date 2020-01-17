Украина заняла шестое место в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону отстала от победителя гонки, сборной Норвегии, на 54,8 секунды.

Сборная Украины по биатлону 17 января заняла шестое место в женской эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первое место заняла сборная Норвегии, второе – сборная Франции (+10,7), бронзовую награду завоевала сборная Швейцарии (+20,7).

Украина отстала от лидера на 54,8 секунды. Украинские спортсменки не бежали штрафных кругов, но потратили семь дополнительных патронов.

Сборную Украины представляли Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

18 января в рамках Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета, начало в 15.15.