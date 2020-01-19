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Украинец Прима стал 11-м в гонке преследования на Кубке мира по биатлону, Пидручный не завершил гонку

Украинский биатлонист Артем Прима отстал от победителя гонки француза Мартена Фуркада на одну минуту и девять секунд, его соотечественник Дмитрий Пидручный сошел с дистанции.

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Прима дважды промахнулся на четырех огневых рубежах
Прима дважды промахнулся на четырех огневых рубежах
Фото: EPA

Украинец Артем Прима 19 января занял 11-е место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает Biathlon.com.ua.

Прима на четырех огневых рубежах дважды не попал в мишени и финишировал 11-м, отстав от победителя француза Мартена Фуркада на одну минуту и девять секунд.

Второе место занял еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе, бронзу завоевал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

В гонке приняли участие еще трое украинских биатлонистов: Антон Дудченко финишировал 29-м, Сергей Семенов – 40-й, Дмитрий Пидручный не завершил гонку из-за семи промахов на огневых рубежах.

В этот же день прошла женская гонка преследования. Украинка Вита Семеренко заняла в ней восьмое место.

Теги: Украина, биатлон, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко
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