Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Директор Укргидрометцентра: Южная Украина по климату постепенно приближается к Греции

Общая тенденция идет к устойчивому и резкому повышению температурного режима в зимний период, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В начале февраля в Киеве был установлен температурный рекорд
В начале февраля в Киеве был установлен температурный рекорд
Фото: EPA (архив)

Климат на юге Украины постепенно приближается к греческому. Об этом в интервью "Главкому", которое вышло 7 февраля, сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он рассказал, что общая тенденция идет к устойчивому и резкому повышению температурного режима в зимний период.

"В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось... Думаю, заметные изменения погоды в основном касаются средних и высоких широт. В южных широтах, на уровне средиземноморских стран, если говорить о северном полушарии, и точно так же в южном полушарии, от 30 до 50 градусов южной широты, эти изменения не очень заметны. Хотя они происходят. Например, если южная Украина сегодня постепенно приближается по климату к Греции, то в самой Греции изменения меньше. Мы прогрессируем гораздо быстрее", – сказал Кульбида.

2 февраля в Киеве зафиксировали температуру +10,7 °С, что является самой теплой погодой в этот день за время наблюдений. Также несколько температурных рекордов регистрировали в 2019 году.

Теги: погода, климат, Укргидрометцентр, Николай Кульбида
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS