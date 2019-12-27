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В Киеве две ночи подряд фиксировали температурные рекорды

В декабре в Киеве зафиксировали уже девять температурных рекордов, сообщили в Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского.

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В ночь на 25 декабря в Киеве было +4,4 &deg;С
В ночь на 25 декабря в Киеве было +4,4 °С
Фото: kiev.informator.ua

Ночи на 23 и 24-е декабря были самыми теплыми в Киеве за 139 лет наблюдений, проинформировала пресс-служба Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 25 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью не опустился ниже +4,4 °С, что на 0,6 °С теплее, чем это было в 2014 году", – сказано в релизе. 

В ночь на 24 декабря температура воздуха не опустилась ниже +5,7 °С, что на 0,9 °С теплее, чем это было в 2015 году, отмечали в обсерватории. 

Для столицы этот температурный рекорд – уже девятый в декабре, добавили синоптики. В обсерватории отметили, что в 2015 году таких рекордов было 20.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 27 декабря ожидаются похолодание и снег, которые в начале января 2020-го сменят потепление и дождь.

Теги: рекорд, потепление, прогноз, температура, обсерватория
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