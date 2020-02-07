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+18,3 °С. На антарктической станции зафиксировали температурный рекорд

Аргентинские метеорологи сообщили, что на базе "Эсперанса" в Антарктиде зафиксирована наивысшая температура за все время наблюдений.

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В Антарктиде сейчас лето
В Антарктиде сейчас лето
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На аргентинской научно-исследовательской станции "Эсперанса", расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, в полдень 6 февраля зафиксирован абсолютный рекорд температуры за все время наблюдений – +18,3 °С. Об этом сообщила в Twitter Национальная метеорологическая служба Аргентины.

Прежний максимум равнялся +17,5 °С, такую температуру фиксировали 17 марта 2015 года.

Этот рекорд не стал единственным, заявили метеорологи. На главной аргентинской антарктической станции "Марамбио" 6 февраля столбик термометра поднялся до +14,1 °С. Это наивысшая температура февраля; прежний максимум составлял +13,8 °С и был отмечен 24 февраля 2013 года.

"Марамбио" расположена примерно в 100 км к югу от "Эсперансы".

В Антарктиде сейчас разгар лета.

Теги: Антарктида, Аргентина, рекорд, метеорология, температура
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