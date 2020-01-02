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Из-за аномально теплого декабря метеорологическая зима в Киеве еще не наступила

В декабре 2019 года температура воздуха в Киеве поднималась до 15,2 °С, сообщили в Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского.

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2019 год в Киеве был рекордно теплым
2019 год в Киеве был рекордно теплым
Фото: pixabay.com

Метеорологическая зима в Киеве не наступает из-за аномально теплого декабря. Об этом сообщила Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского.

18 декабря температура воздуха в столице достигла 15,2 °С, хотя с начала наблюдений 1881 года она никогда не превышала 15 °С.

В течение года было зафиксировано 36 температурных рекордов, их них 11 – в июне.

Метеорологи зафиксировали за год только 80% осадков от климатической нормы. Полторы месячные нормы осадков выпали в мае, а осень стала пятой из самых сухих с 1892 года. С начала июня ежемесячно фиксировался недобор осадков в рамках климатической нормы.

28 декабря Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского сообщила, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1881 года, а средняя температура в столице за последние 139 лет выросла на 3 °С.

Теги: Киев, климат, рекорд, зима, осадки, метеорология, температура
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