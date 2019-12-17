В рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата Украина вошла в список стран с высоким показателем.

Украина заняла 17-е место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата. Об этом говорится в отчете NewClimate Institute.

Первые три места лидеров оказались свободны – ни одна из стран не сделала достаточно для предотвращения изменений климата.

Украина вошла в список стран с лучшими из имеющихся показателей, набрав 60,60 балла из 100.

В отчете эксперты положительно оценили создание в Украине Министерства энергетики и охраны окружающей среды. Они отметили, что новое ведомство имеет потенциал и может подтолкнуть власти к тому, чтобы поставить климатическую политику выше политической повестки страны.

В первую тройку стран с высоким показателем вошли: Швеция (75,77 балла), Дания (71,14 балла) и Марокко (70,63 балла).

Антилидером рейтинга стали США, которые заняли 61-е место и набрали 18,60 балла. Россия заняла 52-ю позицию (37,85 балла) и также входит в список стран с низким уровнем эффективности борьбы с изменениями климата.

Украина заняла 17-е место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата. Скриншот: climate-change-performance-index.org



NewClimate Institute – некоммерческая организация, которая базируется в Германии. Учреждение занимается исследованиями по поводу борьбы с изменением климата по всему миру, сказано на его сайте.

15 декабря в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН по климату. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.