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Гутерриш разочарован результатами климатической конференции ООН

Международное сообщество упустило возможность продемонстрировать стремление к борьбе с климатическим кризисом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя результаты конференции по климату, которая завершилась в Мадриде.

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Гутерриш: Мы не должны сдаваться. И я не сдамся
Гутерриш: Мы не должны сдаваться. И я не сдамся
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 15 декабря в Twitter, что разочарован результатами климатической конференции, которая прошла в Мадриде.

"Международное сообщество упустило возможность показать возросшее стремление к уменьшению [изменения климата], адаптации [к негативным последствиям] и финансированию борьбы с климатическим кризисом. Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", – написал он.

Гутерриш добавил, что "более, чем когда-либо", полон решимости работать над тем, чтобы в 2020 году все страны взяли на себя обязательство по сокращению количества выбросов парниковых газов с целью удерживания роста средней температуры на уровне 1,5 °C к 2050 году.

Климатическая конференция открылась в Мадриде 2 декабря и должна была закончиться 13 декабря, однако стороны не смогли утвердить итоговую декларацию и работа продлилась еще почти на два дня. Конференция завершилась согласованием компромиссного документа.

В итоговом заявлении отсутствуют конкретные шаги, результаты работы конференции не помогут  прогрессу в реализации Парижского климатического соглашения, считают в международной организации Greenpeace и Всемирном фонде дикой природы, сообщает "Немецкая волна".

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

Совет министров ЕС 25 ноября принял бюджет Европейского союза на 2020 год – 21% расходов бюджета предполагается направить на борьбу с изменением климата.

Теги: ООН, климат, Антониу Гутерриш, соглашение
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