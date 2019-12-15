Гутерриш разочарован результатами климатической конференции ООН

Международное сообщество упустило возможность продемонстрировать стремление к борьбе с климатическим кризисом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя результаты конференции по климату, которая завершилась в Мадриде.

Гутерриш: Мы не должны сдаваться. И я не сдамся Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 15 декабря в Twitter, что разочарован результатами климатической конференции, которая прошла в Мадриде.

"Международное сообщество упустило возможность показать возросшее стремление к уменьшению [изменения климата], адаптации [к негативным последствиям] и финансированию борьбы с климатическим кризисом. Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", – написал он.

Гутерриш добавил, что "более, чем когда-либо", полон решимости работать над тем, чтобы в 2020 году все страны взяли на себя обязательство по сокращению количества выбросов парниковых газов с целью удерживания роста средней температуры на уровне 1,5 °C к 2050 году.

I am more determined than ever to work for 2020 to be the year in which all countries commit to do what science tells us is necessary to reach carbon neutrality in 2050 and a no more than 1.5 degree temperature rise. #ClimateAction — António Guterres (@antonioguterres) December 15, 2019

Климатическая конференция открылась в Мадриде 2 декабря и должна была закончиться 13 декабря, однако стороны не смогли утвердить итоговую декларацию и работа продлилась еще почти на два дня. Конференция завершилась согласованием компромиссного документа.

В итоговом заявлении отсутствуют конкретные шаги, результаты работы конференции не помогут прогрессу в реализации Парижского климатического соглашения, считают в международной организации Greenpeace и Всемирном фонде дикой природы, сообщает "Немецкая волна".

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

Совет министров ЕС 25 ноября принял бюджет Европейского союза на 2020 год – 21% расходов бюджета предполагается направить на борьбу с изменением климата.