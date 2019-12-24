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Медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за теплой зимы

Достаточно низкая для спячки медведей температура в Карпатах продержалась около недели в начале декабря, за это время успели уснуть только трое животных центра реабилитации бурых медведей.

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Продолжительность медвежьего сна зависит от температурных колебаний зимой
Продолжительность медвежьего сна зависит от температурных колебаний зимой
Фото: Національний природний парк "Синевир" / Facebook

Из-за теплой зимы в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка "Синевир" в Карпатах в спячку впали только трое из 32 зверей. Об этом проинформировала пресс-служба НПП "Синевир" в Facebook 24 декабря. 

"Зима – это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя: Беня, Дюри и Потапыч", – сказано в сообщении. 

В парке отметили, что причиной "медвежьей безсонницы" является недостаточно низкая температура воздуха. 

"Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время", – сообщили в парке. 

https://www.facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir/posts/2312873302147136

Прошлой зимой в спячку впала большая часть животных центра, что является хорошим показателем их реабилиатции, отметили национальном парке.  

Теги: погода, климат, потепление, медведи
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