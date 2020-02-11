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В Украине объявили штормовое предупреждение

В большинстве областей Украины 11 и 12 февраля порывы ветра достигнут 15-20 м/с, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Завтра в Украине ожидается мокрый снег
Завтра в Украине ожидается мокрый снег
Фото: pixabay.com

11 февраля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)",  – рассказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что 12 февраля в Украине порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности).

Синоптик Наталья Диденко рассказала в Facebook, что 12 февраля в большинстве областей ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться на уровне 0…+4 °С.  

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3200665946630028

Теги: Украина, погода, Карпаты, Укргидрометцентр, штормовое предупреждение, прогноз, синоптики, мокрый снег, Наталья Диденко
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