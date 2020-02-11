В Украине объявили штормовое предупреждение

11 февраля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)", – рассказали в пресс-центре.
В ведомстве добавили, что 12 февраля в Украине порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности).
Синоптик Наталья Диденко рассказала в Facebook, что 12 февраля в большинстве областей ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться на уровне 0…+4 °С.