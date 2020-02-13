Через 10 лет теплая зима станет нормой для Украины – климатолог Краковская

Теплая зима может принести много негатива для сельского хозяйства, сказала руководительница лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Через 10 лет теплая зима станет нормой для Украины. Такое мнение 12 февраля "Буквам" выразила руководительница лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

"Снега нет, а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть. У нас уже восемь месяцев, с июня – июля, осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. Люди мне рассказывают, что копали землю – и если в верхних 10 сантиметрах какая-то влага еще есть, то дальше просто порох. При этом не факт, что позже – даже весной – у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года: тогда засыпало все. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека”, – сказала она.

Краковская пояснила, что теплая зима является последствием глобального потепления.

"Планета живет по 60-летнему циклу: примерно 30 лет температура в основном повышается, потом еще около 30 лет снижается. И сейчас мы в нисходящей части цикла, с 1998-го должны бы иметь похолодание. Но посмотрите, как тепло вокруг, как растет температура в мире!" – добавила климатолог.

По ее словам, после 2030 года мир войдет в фазу роста температуры и тогда каждая вторая зима будет подобной нынешней.

"Ну и не стоит забывать, что потепление касается всего года. Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 °С, больше ночей с температурой выше 20 °С, так называемых тропических ночей. Длинней станут периоды, когда температура не будет падать ниже этих 20 °С, и тогда будет действовать накопительный эффект этой жары на здоровье и самочувствие человека… Результаты того, что мир делает сейчас, мы почувствуем где-то после 2050-го. Так же как и то, что мы чувствуем сейчас, происходит за счет совершенного до 1990-го года. В том числе и выбросов в атмосферу украинской промышленности, ведь на тот момент мы входили в первую десятку стран мира по объемам выбросов. Сейчас наш показатель ниже на 60%", – рассказала климатолог.

7 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что климат на юге Украины постепенно приближается к греческому.