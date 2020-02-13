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Через 10 лет теплая зима станет нормой для Украины – климатолог Краковская

Теплая зима может принести много негатива для сельского хозяйства, сказала руководительница лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

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Теплая зима является последствием глобального потепления, сказала Краковская
Теплая зима является последствием глобального потепления, сказала Краковская
Фото: pixabay.com

Через 10 лет теплая зима станет нормой для Украины. Такое мнение 12 февраля "Буквам" выразила руководительница лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

"Снега нет, а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть. У нас уже восемь месяцев, с июня – июля, осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. Люди мне рассказывают, что копали землю – и если в верхних 10 сантиметрах какая-то влага еще есть, то дальше просто порох. При этом не факт, что позже – даже весной – у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года: тогда засыпало все. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека”, – сказала она.

Краковская пояснила, что теплая зима является последствием глобального потепления.

"Планета живет по 60-летнему циклу: примерно 30 лет температура в основном повышается, потом еще около 30 лет снижается. И сейчас мы в нисходящей части цикла, с 1998-го должны бы иметь похолодание. Но посмотрите, как тепло вокруг, как растет температура в мире!" – добавила климатолог.

По ее словам, после 2030 года мир войдет в фазу роста температуры и тогда каждая вторая зима будет подобной нынешней.

"Ну и не стоит забывать, что потепление касается всего года. Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 °С, больше ночей с температурой выше 20 °С, так называемых тропических ночей. Длинней станут периоды, когда температура не будет падать ниже этих 20 °С, и тогда будет действовать накопительный эффект этой жары на здоровье и самочувствие человека… Результаты того, что мир делает сейчас, мы почувствуем где-то после 2050-го. Так же как и то, что мы чувствуем сейчас, происходит за счет совершенного до 1990-го года. В том числе и выбросов в атмосферу украинской промышленности, ведь на тот момент мы входили в первую десятку стран мира по объемам выбросов. Сейчас наш показатель ниже на 60%", – рассказала климатолог.

7 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что климат на юге Украины постепенно приближается к греческому.

Теги: Украина, погода, климат, похолодание, потепление, осадки, глобальное потепление, температура, природа
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