Дом Prada из-за коронавируса отменил первый модный показ в Японии

Итальянский бренд Prada намерен провести показ в Японии "в более подходящее время".

Prada в качестве меры предосторожности отменила модный показ в Японии Фото: pixabay.com

Дом Prada (Италия) из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 отменил показ, запланированный на 21 мая в Японии. Об этом 17 февраля журналу Women’s Wear Daily (WWD) сообщили в компании.

В Prada заявили, что решение о переносе было принято “в качестве меры предосторожности“. Показ проведут “в более подходящий момент“, его дата будет объявлена позже.

Как отмечает издание, показ, который должен был пройти 21 мая, – первое мероприятие, которое Prada организовала в Японии.

На прошлой неделе итальянский бренд из-за коронавируса перенес запланированные на март фешн-шоу в Шанхае и Пекине.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 17 февраля ВОЗ подтвердила более 71 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 1772 заболевших скончались. В Японии, по данным ВОЗ, зафиксировано 59 случаев заражения. Кроме того, заболело почти 500 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, который стоит на карантине в порту Иокогамы.