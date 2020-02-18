Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Дом Prada из-за коронавируса отменил первый модный показ в Японии

Итальянский бренд Prada намерен провести показ в Японии "в более подходящее время".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Prada в качестве меры предосторожности отменила модный показ в Японии
Prada в качестве меры предосторожности отменила модный показ в Японии
Фото: pixabay.com

Дом Prada (Италия) из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 отменил показ, запланированный на 21 мая в Японии. Об этом 17 февраля журналу Women’s Wear Daily (WWD) сообщили в компании.

В Prada заявили, что решение о переносе было принято “в качестве меры предосторожности“. Показ проведут “в более подходящий момент“, его дата будет объявлена позже.

Как отмечает издание, показ, который должен был пройти 21 мая, – первое мероприятие, которое Prada организовала в Японии.

На прошлой неделе итальянский бренд из-за коронавируса перенес запланированные на март фешн-шоу в Шанхае и Пекине. 

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 17 февраля ВОЗ подтвердила более 71 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 1772 заболевших скончались. В Японии, по данным ВОЗ, зафиксировано 59 случаев заражения. Кроме того, заболело почти 500 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, который стоит на карантине в порту Иокогамы.

Теги: Япония, мода, Prada, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS