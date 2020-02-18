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Жители Тернопольской области протестуют против возможного приезда эвакуированных из Уханя украинцев

Жители Тернопольской области, которые выступают против возможного приезда эвакуированных из Уханя украинцев, обустроили блокпосты на дорогах, которые ведут к санаторию "Медоборы".

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Возле дороги дежурит около 15 человек
Возле дороги дежурит около 15 человек
Скриншот: Тернополяни Тернопіль / YouTube

18 февраля в Теребовлянском районе Тернопольской области появились блокпосты, на которых дежурят местные жители, протестующие против доставки в их район украинцев, которые вернутся из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.

Об этом УНИАН сообщили в полиции Тернопольской области.

Агентство отмечает, что эвакуированных украинцев могут разместить на карантин в санатории "Медоборы", расположенном в селе Конопковка. Круглосуточные блокпосты появились на дорогах, которые ведут к санаторию.

На блокпостах дежурит ориентировочно 15 человек. Рядом находятся сотрудники полиции "с целью обеспечения охраны порядка".

В УНИАН рассказали, что утром в селе Микулинцы прошел митинг, на котором около 300 человек высказались категорически против размещения в "Медоборах" украинцев из Уханя. Они мотивировали это тем, что санаторий для таких целей не приспособлен.

"В Тернопольской облгосадминистрации не смогли предоставить никакой конкретной информации, они такое намерение не подтвердили, но и четко не опровергли. По словам местных жителей, накануне в санаторий уже приезжали представители контролирующих служб, чтобы проверить, насколько он готов к приему на карантин украинцев, которых эвакуируют из Китая", – отметили в агентстве.

Куда повезут украинцев из аэропорта, пока неизвестно. По данным ТСН, самолет летит во Львов.

По данным Минздрава, планируется эвакуировать 74 человека, среди которых 49 украинцев и 25 иностранцев.

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Гендиректор компании Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена под 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

15 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Обуховский районный совет Киевской области обратился к Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Китая украинцев в заведениях, не приспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц".

16 февраля в населенном пункте Шкло Львовской области жители вышли на митинг из-за сообщений, что украинцев, эвакуированных из Китая, поселят в местном санатории.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что привезет эвакуированных из Уханя в особняки политиков.

Теги: Китай, протесты, митинг, эвакуация, карантин, Тернопольская область, санаторий, блокпост, украинцы, население, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус
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