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На лайнере Diamond Princess число заразившихся коронавирусом выросло до 621

За последние сутки на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов японской Иокогамы, китайский коронавирус обнаружили еще у 79 человек.

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На лайнере тест на коронавирус прошли 3011 человек
На лайнере тест на коронавирус прошли 3011 человек
Фото: ЕРА

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов японской Иокогамы, число заразившихся коронавирусом выросло до 621. Об этом проинформировало министерство здоровья Японии.

За последние сутки коронавирус обнаружили у еще 79 человек.

В ведомстве отметили, что всего тест на коронавирус прошли 3011 человек.

Карантин на лайнере продолжается для тех, кому необходимо пройти новый тест на коронавирус, добавили в министерстве.  

По состоянию на 18 февраля общее число заболевших на лайнере составляло 542.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.  

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах.

Теги: Украина, Китай, Япония, пневмония, лайнер, круиз, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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