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Эвакуация из Уханя. Украинский самолет прибыл в Китай

48 граждан Украины и 29 граждан других стран готовы вылететь из Уханя. На борту самолета опытная команда медиков, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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77 человек готовятся к эвакуации
77 человек готовятся к эвакуации
Фото: china.mfa.gov.ua

Вечером 19 февраля украинский самолет приземлился в аэропорту китайского Уханя для эвакуации украинцев и иностранных граждан из очага коронавирусной инфекции. Об этом написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Спецрейс заберет 48 граждан Украины и 29 граждан других стран, напомнил он.

"Те, кто попал в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", – отметил Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/877964969284421

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Ее гендиректор Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Теги: Китай, самолет, эвакуация, украинцы, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань
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