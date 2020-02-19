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Первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Иране

Тесты подтвердили заражение двух человек в иранской провинции Кум новым коронавирусом из Китая.

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Инфицированные изолированы
Инфицированные изолированы
Фото: ЕРА

В Иране впервые в стране зарегистрированы два случая заражения новым китайским коронавирусом. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана.

Случаи были в центральной провинции Кум. Тесты показали положительный результат.

На данный момент инфицированные помещены на карантин. Проводится ряд исследований, о которых власти намерены уведомить после получения результатов.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах.

Теги: Иран, карантин, вирус, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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