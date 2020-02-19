Клуб читателей
ГОРДОН
 
Елена Рыковцева
Елена Рыковцева

Российская журналистка.


все материалы автора

Американцам, австралийцам с круизного судна на родине предстоит карантин. Но они все равно рвутся домой. А россияне боятся и домой не собираются

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Очень-очень-очень смешно! Смешно про совсем несмешное.

Тут все последние две недели российские пропагандисты задавались тяжелым вопросом: почему наши русские люди, которых заперли на карантинном круизном судне японцы, не жалуются, не устраивают акций протеста, не требуют, чтобы их вернули в Россию?! Пропагандистка Скабеева потрясенно восклицала: мы смотрим новости CNN, других мировых компаний, их туристы просятся домой, а наши нет. При том, что гости ее студии аж ножками сучили: издевательство! Надругательство! Срочно! Немедленно! Совбез ООН! Вызволять наших из японского плена! То есть гости в московской студии ярились, а туристы по Skype бодрились: не-не, мы норм! Даже коньячок попиваем! "Ага! Вот оно! – цеплялись за "подсказку" гости студии – Пьяному море по колено!".

Ну, то есть ничем, кроме беспробудного алкоголизма, они не могли объяснить вот такое безответственное поведение русских туристов, за которых они аж войной готовы идти на Японию, а эти ну никак не хотят попросить, чтобы их спасали!

И вот сегодня, когда пришли сообщения, что американцы и австралийцы уже увезли своих туристов с этого судна, а наши продолжают на нем сидеть, вот ровно сейчас, в прямом эфире "Вестей 24", в ответ на вопрос, нет ли у них паники по случаю обнаружения вируса у одной из россиянок, спокойный интеллигентный турист по имени Сергей Попов раскрыл наконец секрет этой русской апатии.

– Никто из наших туристов не паникует, никто домой не собирается! Мы отлично себя чувствуем. Тут прошел слух, что нас в России на карантин могут посадить на 15 суток неизвестно где. Мы уже 14 отсидели, куда нам еще. А здесь нам хорошо! Кормят отлично. По палубе гуляем. Свежим воздухом дышим. На Фудзияму любуемся. Порт Иокогама опять же красивый. Нам все время звонит иммиграционный офицер русскоязычный, интересуется здоровьем, волнуется, если не отвечаем. Нам всем iPhone новые подарили для связи. Очки. Лекарства любые. Мы только живем и думаем, что нам сейчас еще подарят.

– Спасибо, спасибо, Сергей! – торопливо прикончила эту благостную речь ведущая.

Ну, то есть она, в отличие от ее коллег по ВГТРК, отлично врубилась, почему они не хотят домой. Потому что боятся. Вот американцам, австралийцам, израильтянам, им всем предстоит пройти на родине 14-дневный карантин. Но они все равно рвутся домой. И только наши из двух зол выбирают японское.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Япония, Елена Рыковцева, коронавирус SARS-CoV-2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева G
Владимир ПОПОВ
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться G
Дмитрий ГОРДОН
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS