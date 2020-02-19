Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В конце февраля в Китае ожидается пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – эксперт

К концу февраля коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в Китае зарязятся около 170 тыс. человек, прогнозирует китайский эпидемиолог, глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 19 февраля коронавирусной инфекцией заразилось около 74 тыс. человек
По состоянию на 19 февраля коронавирусной инфекцией заразилось около 74 тыс. человек
Фото: pixabay.com

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на юге Китая ожидается во второй половине февраля, на остальной территории КНР – в апреле. Как сообщает китайское издание Global Times, такое мнение 18 февраля высказал эпидемиолог, глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Он прогнозирует, что к концу февраля коронавирусом в Китае заразятся 170 тыс. человек. При этом Наньшань считает, что новая вспышка заболевания маловероятна, так как китайские власти предприняли строгие карантинные меры.

Эпидемиолог отметил, что 80% заболевших и 95% умерших от COVID-19 приходится на столицу провинции Хубэй – город Ухань. По его словам, решение проблемы распространения заболевания в Ухане положительно повлияет на ситуацию в Китае в целом.

Наньшань, обнаруживший в 2003 году коронавирус SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS), отметил, что вылечить пациентов от нового коронавируса сложнее: без надлежащего лечения болезнь провоцирует серьезные осложнения. Однако, добавил врач, “это не значит, что надежды нет вообще“. Он подчеркнул, что исследовательские группы работают над поиском более эффективных противовирусных препаратов.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Теги: Китай, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Галкин с детьми покатался на лыжах
Галкин с детьми покатался на лыжах
Бен Аффлек прокомментировал причины развода с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек прокомментировал причины развода с Дженнифер Гарнер
  Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу "Голос. Дети 6"
  Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу "Голос. Дети 6"
  "Косатка". The Hardkiss выпустили клип. Видео
  "Косатка". The Hardkiss выпустили клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS