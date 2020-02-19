В Китай из Борисполя вылетел самолет для эвакуации украинцев. Видео
В ночь на 19 февраля из аэропорта Борисполь вылетел самолет, на котором планируют эвакуировать в Украину граждан, находящихся в китайском Ухане, где введен карантин из-за коронавируса. Видео отправки борта опубликовано на YouTube-канале Кабинета Министров Украины. Спецрейс выполнил самолет авиакомпании SkyUp. В Кабмине рассказали, что самолет сделает промежуточную посадку в столице Казахстана Нур-Султан, где заменят экипаж. В Ухань рейс прибудет в 22.00 по местному времени (16.00 по Киеву).
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.