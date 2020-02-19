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В Китай из Борисполя вылетел самолет для эвакуации украинцев. Видео

В ночь на 19 февраля из аэропорта Борисполь вылетел самолет, на котором планируют эвакуировать в Украину граждан, находящихся в китайском Ухане, где введен карантин из-за коронавируса. Видео отправки борта опубликовано на YouTube-канале Кабинета Министров Украины. Спецрейс выполнил самолет авиакомпании SkyUp. В Кабмине рассказали, что самолет сделает промежуточную посадку в столице Казахстана Нур-Султан, где заменят экипаж. В Ухань рейс прибудет в 22.00 по местному времени (16.00 по Киеву).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Самолет сделает промежуточную посадку в Казахстане
Самолет сделает промежуточную посадку в Казахстане
Скриншот: КабМін / YouTube
видео

Видео: КабМін / YouTube
Теги: Китай, Казахстан, Борисполь, самолет, аэропорт, эвакуация, украинцы, SkyUp, Нур-Султан, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Кабмин
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