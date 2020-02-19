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Украинский самолет с эвакуируемыми вылетел из Уханя

Из Китая эвакуируют 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время остановки в Казахстане, остальные будут находиться на карантине в Украине. После прохождения медико-санитарного контроля пассажиры заняли свои места на борту, самолет вылетел из аэропорта Ухань, сообщили в украинском посольстве.

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Самолет направится в Украину через Казахстан
Самолет направится в Украину через Казахстан
Фото: china.mfa.gov.ua

Самолет украинской авиакомпании SkyUp с 77 эвакуируемыми гражданами в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Об этом сообщило посольство Украины в КНР.

Перед полетом пассажиры прошли медико-санитарный контроль на предмет выявления признаков заражения коронавирусом.

Уже на борту самолета украинские медики провели инструктаж эвакуируемых, сообщили в дипмиссии.

Все пассажиры здоровы, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц говорил, что из Уханя эвакуируют 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут в Казахстане.

Планируется, что спецрейс вернется в Украину утром 20 февраля.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус называли 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом). По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая заразились 804 человека в 25 странах.

Теги: Украина, Китай, Казахстан, эвакуация, карантин, посольство Украины, SkyUp, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань
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