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Нардеп Синютка назвал эвакуацию возможных носителей коронавируса во Львовскую область местью властей за результаты выборов

Львовская область может стать эпицентром биологической опасности в случае размещения лиц, эвакуированных из Китая, где наблюдается вспышка инфекционного заболевания. Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка, комментируя сообщения о подготовке к приему прибывших на карантин. Он предположил, что таким образом власти Украины реагируют на "проукраинскую позицию" региона на выборах 2019 года.

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Синютка обеспокоен готовностью региона принять эвакуированных
Синютка обеспокоен готовностью региона принять эвакуированных
Фото: Oleg Synyutka / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности", бывший глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка не исключил, что выбор Львовской области как места размещения граждан, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, является местью региону со стороны нынешней украинской власти. Об этом Синютка написал в Facebook 17 февраля.

Ссылаясь на информацию от Министерства инфраструктуры и Министерства здравоохранения, он пишет, что именно во Львовской области организуют карантин для прибывших из очага заболевания.

"Сегодня вопрос в готовности власти обеспечить защиту жителям, которые столкнутся с потенциальной угрозой, а также риторический вопрос: почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно во Львовскую область? Что это за шаг новой власти: признание области как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний?" – отметил политик.

Область может стать эпицентром биологической угрозы, заявил Синютка.

"Власти рассматривают решение выбрать для карантина регион, где председатель ОГА всего две недели на должности, директора департамента здравоохранения, ключевого менеджерского звена, нет, поэтому логистические и управленческие угрозы противодействия биологической опасности чрезвычайно остры", – беспокоится экс-губернатор.

https://www.facebook.com/oleg.synyutka/posts/1295095710678200

Сегодня спецрейс заберет 48 граждан Украины и 29 граждан других стран из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции.

Планируется, что самолет с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля. Место приземления и дислокация карантинной зоны не называется.

ТСН 18 февраля со ссылкой на источники сообщала, что к принятию рейса готовятся во Львове.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

15 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Обуховский районный совет Киевской области обратился к Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Китая украинцев в заведениях, не приспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц".

16 февраля в населенном пункте Шкло Львовской области жители вышли на митинг из-за сообщений, что украинцев, эвакуированных из Китая, поселят в местном санатории.

Жители Тернопольской области, которые выступают против возможного приезда эвакуированных из Уханя украинцев, 18 февраля обустроили блокпосты на дорогах, которые ведут к санаторию "Медоборы".

19 февраля сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках Львовской области заблокировали въезд в медучреждение, чтобы не допустить его закрытия на карантин по коронавирусной инфекции.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что привезет эвакуированных из Уханя в особняки политиков, которые подстрекают население.

Львовская область стала единственной, где на выборах президента 2019 года Петр Порошенко в двух турах набрал большинство голосов избирателей. На выборах в парламент 2019 года первое место в регионе по партийным спискам заняла партия "Голос".

Теги: протесты, эвакуация, Львовская область, Олег Синютка, выборы президента Украины 2019, выборы в Верховную Раду 2019, коронавирус SARS-CoV-2
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