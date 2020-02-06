Назначен новый глава Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 5 февраля.
"Назначить Козицкого Максима Зиновьевича председателем Львовской областной государственной администрации", – говорится в указе №43/2020.
6 февраля ходе рабочего визита во Львовскую область Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.
Зеленский сказал, что Козицкий профессиональный человек и "сильный менеджер".
Президент добавил, что Козицкий будет координировать все проблемные вопросы области в сотрудничестве с недавно назначенным вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Денисом Шмыгалем.
24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. "Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал Зеленский.
Указ об увольнении Мальского "согласно поданному заявлению" президент подписал 26 декабря.
Козицкий был одним из трех человек, среди которых Зеленский предлагал в июне пользователям Facebook выбрать кандидатуру главы Львовской ОГА.
27 декабря кандидатуру 38-летнего Козицкого согласовал Кабмин. До назначения он возглавлял энергетическую компанию "Эко-Оптима".