Назначен новый глава Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля подписал указ о назначении Максима Козицкого на должность главы Львовской областной государственной администрации.

Зеленский сказал, что Козицкий профессиональный человек и "сильный менеджер" Фото: newfolk.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 5 февраля.

"Назначить Козицкого Максима Зиновьевича председателем Львовской областной государственной администрации", – говорится в указе №43/2020.

6 февраля ходе рабочего визита во Львовскую область Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский сказал, что Козицкий профессиональный человек и "сильный менеджер".

Президент добавил, что Козицкий будет координировать все проблемные вопросы области в сотрудничестве с недавно назначенным вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Денисом Шмыгалем.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. "Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал Зеленский.

Указ об увольнении Мальского "согласно поданному заявлению" президент подписал 26 декабря.

Козицкий был одним из трех человек, среди которых Зеленский предлагал в июне пользователям Facebook выбрать кандидатуру главы Львовской ОГА.

27 декабря кандидатуру 38-летнего Козицкого согласовал Кабмин. До назначения он возглавлял энергетическую компанию "Эко-Оптима".