Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

Максим Козицкий опубликовал свою декларацию кандидата на должность главы Львовской ОГА в тот же день, когда Кабмин согласовал его кандидатуру.

27 декабря Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА). Об этом "Украинской правде" сообщили 28 декабря в пресс-службе Кабмина.

38-летний Козицкий возглавляет энергетическую компанию "Эко-Оптима".

27 декабря он в качестве кандидата на должность главы ОГА опубликовал свою декларацию в Едином государственном реестре. Указанное в документе место проживания – Львов.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. "Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал Зеленский.

Указ об увольнении Мальского "согласно поданному заявлению" президент подписал 26 декабря.

Козицкий был одним из трех человек, среди которых Зеленский предлагал в июне пользователям Facebook выбрать кандидатуру главы Львовской ОГА.