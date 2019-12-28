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Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

Максим Козицкий опубликовал свою декларацию кандидата на должность главы Львовской ОГА в тот же день, когда Кабмин согласовал его кандидатуру.

Козицкий является предпринимателем
Козицкий является предпринимателем
Фото: newfolk.com.ua

27 декабря Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА). Об этом "Украинской правде" сообщили 28 декабря в пресс-службе Кабмина.

38-летний Козицкий возглавляет энергетическую компанию "Эко-Оптима".

27 декабря он в качестве кандидата на должность главы ОГА опубликовал свою декларацию в Едином государственном реестре. Указанное в документе место проживания – Львов.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. "Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал Зеленский.

Указ об увольнении Мальского "согласно поданному заявлению" президент подписал 26 декабря.

Козицкий был одним из трех человек, среди которых Зеленский предлагал в июне пользователям Facebook выбрать кандидатуру главы Львовской ОГА.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Львовская ОГА, Максим Козицкий
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