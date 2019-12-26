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Зеленский подписал указы об увольнении глав Закарпатской и Львовской ОГА

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко из-за отсутствия результата. В указах отмечается, что они уволены "согласно поданному заявлению".

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Зеленский подписал указы 26 декабря
Зеленский подписал указы 26 декабря
Фото: president.gov.ua

26 декабря президент Украины подписал указ об увольнении Игоря Бондаренко с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ №956/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Бондаренко Игоря Самойловича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

Указом №957/2019 президент уволил главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. В документе также отмечается, что он уволен “согласно поданному заявлению".

24 декабря Зеленский заявил, что увольняет Мальского и Бондаренко. "Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал Зеленский.

Бондаренко сказал, что не понимает, почему Зеленский его уволил

Глава Львовской ОГА утверждает, что ему удалось реализовать "немало задуманного и дать старт многим новым процессам". Он добавил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

Теги: Украина, указ, Владимир Зеленский, увольнение, Маркиян Мальский, Игорь Бондаренко
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