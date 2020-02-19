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Во Львовской области медики заблокировали больницу, чтобы не допустить размещения эвакуированных из Китая

Сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках Львовской области перегородили въезд в медучреждение, узнав о массовой выписке пациентов. Они подозревали, что в больнице разместят людей, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции. В облгосадминистрации заявили, что в госпитале прошли учения.

 
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Медики заявили, что вынуждены пойти на крайние меры, чтобы не допустить закрытия госпиталя на карантин
Медики заявили, что вынуждены пойти на крайние меры, чтобы не допустить закрытия госпиталя на карантин
Скриншот: Zaxid.Net / YouTube

В Винниках Львовской области местные жители и сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных перекрыли подъезд к медучреждению, чтобы не допустить размещения в нем людей, которых эвакуируют из китайского Уханя. Об этом сообщает Zaxid.net.

Около 14.00 к воротам госпиталя начали свозить автомобильные шины.

Паника началаcь, когда из госпиталя начали массово выписывать пациентов, отмечает издание.

"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нету, пустой госпиталь – завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали, эвакуация", – отметила одна из сотрудниц госпиталя.

Другая медработница сказала, что персонал вынужден начать забастовку.

ВИДЕО
Видео: Zaxid.Net / YouTube

Генеральный директор госпиталя Максим Прикупенко заверил, что в Винники эвакуированных не привезут.

"Заведение не готово принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов. И заведение определялось на случай необходимости, возникновения чрезвычайной ситуации, если бы возникла необходимость, что-то произошло с самолетом при посадке", – сказал Прикупенко.

Во Львовской областной государственной администрации заявили, что в Винниках проводили "симуляционные учения".

"Обучение предусматривало анализ структуры пациентов, находившихся в госпитале, подготовку персонала и пациентов к возможной эвакуации и определение больниц, в которые можно было бы разместить эвакуированных пациентов. Подобные учения ранее не проводились, поэтому резонанс от такого мероприятия понятен", – рассказал и.о. директора областного департамента здравоохранения Андрей Васько.

Сегодня спецрейс заберет 48 граждан Украины и 29 граждан других стран из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции.

Планируется, что самолет с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля. Место приземления не называется. ТСН 18 февраля со ссылкой на источники сообщала, что к принятию рейса готовятся во Львове.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

15 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Обуховский районный совет Киевской области обратился к Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Китая украинцев в заведениях, не приспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц".

16 февраля в населенном пункте Шкло Львовской области жители вышли на митинг из-за сообщений, что украинцев, эвакуированных из Китая, поселят в местном санатории.

Жители Тернопольской области, которые выступают против возможного приезда эвакуированных из Уханя украинцев, 18 февраля обустроили блокпосты на дорогах, которые ведут к санаторию "Медоборы".

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что привезет эвакуированных из Уханя в особняки политиков под Киевом.

Теги: Китай, протесты, эвакуация, Львовская область, больница, карантин, учения, коронавирус SARS-CoV-2
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