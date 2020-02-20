Самолет из Уханя прилетит в Харьков – соцсети и СМИ

Харьковские паблики и медиа сообщают, что город готовится принять рейс авиакомпании SkyUp, которым из Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции, эвакуируют более 70 человек.

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев и граждан других стран из китайского Уханя, утром 20 февраля совершит посадку в Харькове. Первым об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал "Харьков 1654".

"Завтра в шесть утра в Харьков прилетает самолет (рейс PQ7302) из Уханя с украинскими гражданами на борту", – сказано в сообщении.

Эту информацию подтвердило местное издание "Главное". По данным его источника, пассажиров разместят в Харьковской области на базе отдыха имени Соича.

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Ранее сообщалось, что из города вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время дозаправки в Алматы (Казахстан). Однако четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам, все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные, члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской и Львовской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.