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СНБО рекомендует восстановить Санэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса – СМИ

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины в недельный срок разработать предложения о восстановлении деятельности санитарно-эпидемиологической службы на территории страны, сообщает LB.ua.

В Украине случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировали
В Украине случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировали
Фото: pixabay.com

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса. Такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля. Об этом 19 февраля сообщило издание LB.ua со ссылкой на копию протокольного решения.

По информации издания, на заседании обсуждали, как предотвратить занесение коронавируса на территорию Украины и как реагировать на его распространение.

"Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья Минздрава рекомендуется в недельный срок разработать и внести в установленном порядке предложения о восстановлении деятельности СЭС на территории Украины", – говорится в документе.

Также в протокольном решении указано, что Государственной пограничной службе нужно проверить установку повышенного санитарно-эпидемиологического режима в пунктах пропуска через государственную границу и другое. 

Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус называли 2019-nCov).

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом). По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая заразились 804 человека в 25 странах.

В Украине случаев заражения пока не зафиксировали, однако двое граждан страны заболели на борту круизного лайнера Diamond Princess. Они находятся в японской больнице.

Теги: Украина, Китай, Кабинет Министров, СНБО, вирус, болезнь, СЭС, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус
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