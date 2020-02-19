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Соцсети: В Москве от водителей гортранспорта требуют сообщать диспетчеру об обнаружении "лиц китайской национальности"

Пользователи Twitter опубликовали инструкции для водителей городского транспорта в Москве, согласно которым они обязаны реагировать на появление в салоне китайцев. "Мосгортранс" назвал эти сообщения фейком.

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Фото: ЕРА

Пользователи Twitter в Москве публикуют снимки экранов водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов с сообщением: "При обнаружении лиц китайской национальности сообщить диспетчеру".

Также в сети появилось письмо, в котором диспетчерам поручается вызывать полицию при нахождении китайцев в общественном транспорте. В тексте сообщения говорится, что проверку инициировал первый заместитель генерального директора "Мосгортранса" Борис Ткачук.

"Тут "Мосгортранс" умом тронулся и собирается снимать трамвай с рейса, если туда зашел человек, похожий на китайца! Мало того, что расизм и неэффективно, так поставит раком весь наземный транспорт! Что за п...здец?" – написал пользователь под ником Малолетний Алексей.

В ответ транспортное ведомство назвало рассылку фейком.

30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. 20 февраля РФ запретила въезд гражданам Китая как с туристическими, так и с деловыми, учебными или частными целями, сообщил "Интерфакс".

Теги: транспорт, Китай, Москва, расизм, коронавирус SARS-CoV-2
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