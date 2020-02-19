Соцсети: В Москве от водителей гортранспорта требуют сообщать диспетчеру об обнаружении "лиц китайской национальности"

Пользователи Twitter в Москве публикуют снимки экранов водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов с сообщением: "При обнаружении лиц китайской национальности сообщить диспетчеру".
Это тоже фейк? pic.twitter.com/62RTye9Pth— Бай (@the500th_) February 19, 2020
Это тоже фейк? Дубль 2. pic.twitter.com/TVBRBYdpuo— Бай (@the500th_) February 19, 2020
Также в сети появилось письмо, в котором диспетчерам поручается вызывать полицию при нахождении китайцев в общественном транспорте. В тексте сообщения говорится, что проверку инициировал первый заместитель генерального директора "Мосгортранса" Борис Ткачук.
"Тут "Мосгортранс" умом тронулся и собирается снимать трамвай с рейса, если туда зашел человек, похожий на китайца! Мало того, что расизм и неэффективно, так поставит раком весь наземный транспорт! Что за п...здец?" – написал пользователь под ником Малолетний Алексей.
Тут @mosgortrans_ru умом тронулся и собирается снимать трамвай с рейса если туда зашел человек похожий на китайца!! Мало того что расизм и неэффективно, так поставит раком весь наземный транспорт! Что за пиздец? @DtRoad pic.twitter.com/1Ddh7tpH1b— Малолетний Алексей (@alex_radch) February 19, 2020
В ответ транспортное ведомство назвало рассылку фейком.
Алексей, это фейк.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) February 19, 2020
30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. 20 февраля РФ запретила въезд гражданам Китая как с туристическими, так и с деловыми, учебными или частными целями, сообщил "Интерфакс".