Соцсети: В Москве от водителей гортранспорта требуют сообщать диспетчеру об обнаружении "лиц китайской национальности"

Пользователи Twitter опубликовали инструкции для водителей городского транспорта в Москве, согласно которым они обязаны реагировать на появление в салоне китайцев. "Мосгортранс" назвал эти сообщения фейком.

Пользователи Twitter в Москве публикуют снимки экранов водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов с сообщением: "При обнаружении лиц китайской национальности сообщить диспетчеру".

Также в сети появилось письмо, в котором диспетчерам поручается вызывать полицию при нахождении китайцев в общественном транспорте. В тексте сообщения говорится, что проверку инициировал первый заместитель генерального директора "Мосгортранса" Борис Ткачук.

"Тут "Мосгортранс" умом тронулся и собирается снимать трамвай с рейса, если туда зашел человек, похожий на китайца! Мало того, что расизм и неэффективно, так поставит раком весь наземный транспорт! Что за п...здец?" – написал пользователь под ником Малолетний Алексей.

Тут @mosgortrans_ru умом тронулся и собирается снимать трамвай с рейса если туда зашел человек похожий на китайца!! Мало того что расизм и неэффективно, так поставит раком весь наземный транспорт! Что за пиздец? @DtRoad pic.twitter.com/1Ddh7tpH1b — Малолетний Алексей (@alex_radch) February 19, 2020