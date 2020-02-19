Эвакуация украинцев из Уханя: куда прилетит самолет, как обустроят карантин и кто протестует?

Почему из Китая эвакуируют иностранных граждан?

В китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). По состоянию на 19 февраля число жертв заболевания в Китае достигло 2004, зарегистрировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах, трое умерло.

20 января, когда число заболевших в Китае достигало 2744, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала эвакуировать иностранных граждан из страны. Более новых рекомендаций организации по этому вопросу не было, но в связи со вспышкой вируса в январе-феврале своих граждан из Китая эвакуировали Канада, США, Япония, Франция, Россия и ряд других стран.

В Украине случаев заражения пока не зафиксировали, однако двое граждан страны заболели на борту круизного лайнера Diamond Princess. Они находятся в японской больнице.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй находится около 150–200 украинцев. В связи со вспышкой вируса правительство также решило эвакуировать украинских граждан. На организацию процесса выделили 4,5 млн грн.

Задержки с эвакуацией украинцев

10 февраля посольство Украины в Китайской Народной Республике и Монголии сообщило, что украинцев планируют эвакуировать из провинции Хубэй 11 февраля. Однако эвакуацию в тот день не провели. Премьер-министр Алексей Гончарук 12 февраля заявил, что о срыве процесса речь не идет. По его словам, правительство "продолжало искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что самолет за украинцами вылетит 18 февраля, а вернется в Украину 19-го. Позже эвакуацию перенесли на 19–20 февраля.

Самолет авиакомпании SkyUp, который должен вывезти граждан Украины, уже вылетел из Уханя, его прибытие в Украину ожидается в 8.00 20 февраля.

Алгоритм эвакуации

Минздрав Украины утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя:

для эвакуации их Украины в Ухань был организован самолет авиакомпании SkyUp;

на борту самолета присутствует бригада экстренной медицинской помощи, которая в дальнейшем будет находиться вместе с эвакуированными гражданами в месте изоляции и проводить медико-санитарное наблюдение за ними;

на борт самолета имели возможность попасть только те граждане Украины, которые прошли в аэропорту медицинский контроль и заполнили информированное согласие на добровольную изоляцию на 14 дней в заведениях, которые определит Минздрав Украины;

перед посадкой в самолет пассажирам провели термометрию. Люди с симптомами болезни не были допущены в самолет;

лайнер после рейса дезинфицирует специальная бригада по утвержденной схеме;

пассажиры самолета, экипаж и водители транспорта будут размещены в одноместных комнатах в отдельном здании или на отдельном этаже.

Скалецкая заявляла, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда лайнера вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию самолета. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Самолет SkyUp перед вылетом из Китая. Фото: china.mfa.gov.ua

Кого эвакуируют

19 февраля 48 украинцев и 29 граждан других государств явились на эвакуацию в аэропорт Уханя. Среди явившихся иностранцев – восемь граждан Аргентины, пять – Доминиканской Республики, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, два – Казахстана, два – Коста-Рики, один – Израиля, один – Черногории и один – Панамы.

Двое граждан Казахстана сойдут во время промежуточной посадки лайнера в этой стране, рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

В Минздраве после двух этапов проверки из трех заявляли, что прибывшие на эвакуацию здоровы. Позже в ведомстве отметили, что на борт взяли 73 человека, а трое украинцев и одна иностранка не были допущены.

Фото: china.mfa.gov.ua

Места для обсервации в Украине и протесты

Минздрав Украины официально не называл места, куда повезут на карантин эвакуированных из Китая. На брифинге Дмитрий Коваль рассказал, что определены четыре пункта в разных регионах Украины.

"Возле мест, определенных для обсервации эвакуированных из Уханя, есть инфекционные больницы. Относительно лечения – оно симптоматическое и эти больницы оборудованы всем необходимым оборудованием и обеспечены лекарствами. К месту обсервации при необходимости будет привлечен дополнительный медперсонал", – добавил замминистра.

18 февраля в СМИ появилась информация, что самолет с эвакуированными гражданами должен прибыть во Львов. По данным сайта RadarBox, самолет, эвакуирующий украинцев и других граждан, прибудет в аэропорт Борисполь.

Харьковский сайт "Главное" со ссылкой на источник утверждает, что пассажиров разместят в Харьковской области на базе отдыха им. Соича.

После информации о запланированной эвакуации в нескольких регионах проходили протесты против принятия граждан на карантин.

Киевская область. Депутат Обуховского райсовета Владимир Тимченко 13 февраля заявил, что эвакуированных из Уханя планируют поместить в детском санатории "Пролісок" в поселке Козин Киевской области. В тот же день поселковый совет Козина сообщил, что не получал информации о возможном размещении эвакуированных из Китая украинцев в санатории.

В санатории Обуховскому райсовету сообщили, что выступают против размещения эвакуированных на территории учреждения, так как принимают на оздоровление и отдых детей.

Гончарук, комментируя возможное размещение эвакуированных в санатории в Киевской области, подчеркнул, что украинские власти выберут для эвакуации тот объект, который будет наиболее безопасным.

Тернопольская область. 18 февраля в Теребовлянском районе появились блокпосты, на которых дежурили местные жители, протестующие против поселения в их районе эвакуированных из Китая людей. Агентство УНИАН писало, что прибывших граждан могут разместить на карантин в санатории "Медоборы" в селе Конопковка. Против поселения граждан в "Медоборах" протестовали и жители соседнего села Микулинцы.

Глава Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель заявлял, что не давал согласований на приезд эвакуированных украинцев в регион.

19 февраля директор санатория "Медоборы" Василий Мартинюк заявил об отказе размещать в заведении эвакуированных из Уханя, пишет УНИАН. Он рассказал о предварительных договоренностях о размещении граждан с руководством государства, в частности, с Гончаруком. Но, по словам директора, сотрудники санатория выступили против.

"Коллектив мне заявил, что в случае приезда эвакуированной группы они не выйдут на работу. Коллектив был категоричен, а я – на стороне своего коллектива. Конечно, хочется помочь, но при этом ставить под угрозу других людей... Я готов помогать государству, но не могу идти против общины. Поэтому на сессии объединенной территориальной общины я сразу сказал, что поддерживаю их решение. 100% мы не будем принимать украинцев из Китая в связи с угрозой", – сказал Мартынюк.

ВИДЕО

Видео: Телекомпанія TV-4 / YouTube

Львовская область. 16 февраля в пгт Шкло Львовской области жители вышли на митинг из-за сообщений, что украинцев, эвакуированных из Китая, поселят в местном санатории. Глава Яворовской РГА Андрей Шумский заявил, что санаторий непригоден для поселения этих граждан, а "позиция областного и районного советов – не допустить поселения людей на карантин в Шкло".

В Винниках Львовской области 19 февраля местные жители и сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных перекрыли подъезд к медучреждению, чтобы не допустить размещения в нем людей, которых эвакуируют из Уханя.

Генеральный директор госпиталя Максим Прикупенко заверил, что в Винники эвакуированных не привезут.

"Заведение не готово принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов. И заведение определялось на случай необходимости, возникновения чрезвычайной ситуации, если бы возникла необходимость, что-то произошло с самолетом при посадке", – сказал Прикупенко.

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Видео: Zaxid.Net / YouTube

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пока неизвестно, будут ли везти эвакуированных граждан во Львов. Он призвал не паниковать.

Замглавы ОГА Иван Собко сказал, что пока распоряжений, поручений или указаний по поводу размещения в регионе эвакуированных из Китая украинцев не было.

"Львовская область действительно рассматривается как одно из возможных мест для принятия борта. Львов должен быть готов к принятию борта из Китая. Однако никаких приказов по размещению или поселению украинцев из Китая не поступало", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устраивать протесты жителей поселков, по данным правоохранителей, подстрекают отдельные политики. Глава государства сказал, что если это продолжится, он привезет эвакуированных граждан в особняки этих политиков.