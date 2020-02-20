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В Полтавской области жители протестовали против возможного размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя

Жители Новых Санжар Полтавской области вечером 19 февраля вышли на пикет из-за слухов о размещении на карантин в местном санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Протестующие говорили о намерении обратиться по этому поводу в поселковый совет.

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Всего на пикете присутствовало около 100 человек
Всего на пикете присутствовало около 100 человек
Фото: Микола Яременко / Facebook

В Новых Санжарах Полтавской области вечером 19 февраля местные жители устроили пикет – они протестовали против размещения на карантин украинцев, которые были эвакуированы из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Рoltavske.tv.

Местные жители стали собираться возле медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" около 20.00. Они говорили, что владеют информацией о намерении властей Украины привезти эвакуированных украинцев в этот санаторий.

Активисты утверждали, что медицинский центр является обычным санаторием, а потому не сможет обеспечить карантин. Протестующие говорили о намерении обратиться по этому поводу в поселковый совет.

Председатель Новосанжарской объединенной территориальной общины Инна Коба, которая также находилась на пикете, заявила, что утром 20 февраля будет созвана внеочередная сессия для решения этого вопроса.

Всего на пикете присутствовало около 100 человек.

По данным местного издания "Ехо", руководство санатория Нацгвардии в Новых Санжарах информацию о вероятном размещении украинцев из Уханя отрицает.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. Помимо украинцев это граждане Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Коста-Рики, Израиля, Черногории и Панамы. Двое граждан Казахстана должны сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской и Львовской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет, эвакуирующий 73 человека из Уханя, может приземлиться в Харькове.

Теги: самолет, Полтавская область, карантин, санаторий, украинцы, медосмотр, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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