"Предложили оставить или отдать в питомник". Украинка заявила, что не эвакуировалась из Уханя из-за собаки

Украинка Анастасия Зинченко сказала, что сначала посольство Украины в Китае и Монголии отказало ей в эвакуации вместе с собакой. Позже ей сказали, что для вывоза животного нужны необходимые документы. По словам Зинченко, она собрала бумаги, но посольство не передало их в Министерство иностранных дел и ей не удалось эвакуироваться 19 февраля.

Зинченко: Представитель посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу Фото: nastyazinchenko / Instagram

Украинка Анастасия Зинченко заявила, что не была эвакуирована из Китая, где продолжается вспышка коронавируса SARS-CoV-2, так как не захотела оставлять собаку.

"Я подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации, но мне посольство отказало по причине того, что у меня есть собака. Они предложили мне ее оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное нет. Не знаю, на какой ответ они рассчитывали, но я никогда ее не брошу и не предам. Она – мой друг и моя семья, моя поддержка и антидепрессант", – написала Зинченко в Instagram 5 февраля.

14 она сообщила, что с ней связалось посольство, но ей сообщили, что собаку она взять с собой не может.

"В этот раз они сказали, что виновато в этом Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, в приказе которого №553 от 16 ноября 2018 года указано, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и другое, чтобы пройти все санитарные нормы. Я все это знаю, у меня для собаки есть паспорт с прививками (прививки до 30 июня 2020 года) и есть чип. Но остального нет, и я стала искать в интернете всевозможные ветеринарные клиники в городе Ухань, они оказались все закрыты. Я сразу обратилась в посольство Украины, рассказала ситуацию и попросила помочь мне либо найти открытую клинику, либо смягчить закон и сделать все это по прилету в Украину. На что они сказали, что они не всесильны и помочь в этом вопросе не могут, но требовать эти документы они не перестали", – написала украинка.

19 февраля Зинченко написала, что не была эвакуирована.

"Я нашла одну-единственную ветеринарную, которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего представитель посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял, что китайская сторона отказала", – заявила она.

По словам украинки, в Министерство иностранных дел Украины прислало ей письменный ответ, где было указано, что у них есть старый пакет документов, а о новом посольство их не уведомило.

"То есть посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказало в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной и, получив документы, их никуда не предоставили", – добавила Зинченко.

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Сначала сообщалось, что из города вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время дозаправки в Алматы (Казахстан). Позже в Минздраве Украины сообщили, что на борт допустили 73 пассажира, трем украинцам и одной иностранке в посадке отказали.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам, все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные, члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской и Львовской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Соцсети и местные СМИ сообщали, что эвакуированных могут отправить в Харьковскую область на базу отдыха имени Соича.