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Самолет с эвакуируемыми вылетел из Уханя, фигурант дела "украинских диверсантов" вышел на свободу. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 19 февраля.

Украинцев возвращают на родину из Уханя
Украинцев возвращают на родину из Уханя
Фото: china.mfa.gov.ua

Коронавирус. Эвакуация

Самолет украинской авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Ухань. На борту 73 пассажира, которых эвакуируют из очага заболевания COVID-19.

Коронавирус. Новые жертвы

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, в этой стране зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус. Круизный лайнер

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов японской Иокогамы, число заразившихся коронавирусом выросло до 621. На берег разрешили сойти первой группе пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Коронавирус. Реакция в Украине

Сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках Львовской области заблокировали въезд в медучреждение, чтобы не допустить его закрытия на карантин из-за возможного прибытия эвакуированных из Китая.

В ООН обсудили бой на Донбассе

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций представители США, Германии, Великобритании и Эстонии, раскритиковали Россию за эскалацию на Востоке Украины. Постпред Украины Сергей Кислица заявил, что украинский боец Максим Хитайлов в бою 18 февраля погиб от российской пули. Постпред РФ Василий Небензя предупредил о возможном срыве следующей встречи лидеров стран "Нормандской четверки". из-за невыполнения Украиной Минских соглашений.

Освобожден политзаключенный

Фигурант дела "украинских диверсантов" Алексей Стогний вышел на свободу и прибыл в Киев. В 2017 году он был осужден на 3,5 года "судом" в Крыму по делу "украинских диверсантов".

Скандал с Бужанским

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский не встал во время минуты молчания в Раде по погибшим во время Революции достоинства. Он заявил, что против того, чтобы "чтить память одной части погибших".

Теги: Крым, Китай, самолет, Константин Стогний, эвакуация, Львовская область, карантин, Сергей Кислица, война в Украине, Василий Небензя, Максим Бужанский, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2
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