Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Небензя на заседании Собеза ООН обвинил Украину в "саботаже Минских договоренностей"

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Кремль будет оценивать "целесообразность или нецелесообразность" следующего саммита лидеров стран "Нормандской четверки" в зависимости от выполнения Украиной Минских соглашений.

Небензя повторил тезис о "необходимости считаться" с позицией боевиков на Донбассе
Небензя повторил тезис о "необходимости считаться" с позицией боевиков на Донбассе
Фото: ЕРА

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН 18 февраля обвинил Украину в "саботаже Минских договоренностей". Трансляция заседания ведется на сайте организации. 

РФ "тревожат попытки сознательно или неосознанно подменять минскую формулу другими форматами", утверждает дипломат. Он сказал, что из всех пунктов Минских соглашений Киевом выполняются "лишь два", а "на волну саботажа "Минска" настроены многие влиятельные украинские чиновники". 

Российский дипломат заявил о возможном срыве Кремлем следующей встречи лидеров стран "Нормандской четверки". РФ будет оценивать "целесообразность или нецелесообразность" этого саммита в зависимости от выполнения Украиной Минских соглашений, добавил Небензя. 

Он повторил тезис о том, что Россия не считает себя стороной Минских соглашений. 

Кроме того, по мнению Небензи, допуск украинских военных к контролю над украинско-российской границей до проведения местных выборов "восток Украины категорически не приемлет, и с этим необходимо считаться".

Сегодня в Нью-Йорке началось инициированное Россией заседание Совета Безопасности ООН по анализу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Украина и Эстония на заседании намерены поднять вопрос наступления боевиков на Донбассе, в результате которого 18 февраля погиб украинский военнослужащий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Теги: Россия, Украина, ООН, Донбасс, Совет Безопасности ООН, Минские соглашения, война в Украине, Василий Небензя
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS