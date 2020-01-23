Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Резников заявил, что точная дата возможной будущей встречи в нормандском формате пока неизвестна

Лидеры стран "Нормандской четверки" договорились, что на реализацию договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря 2019 года, нужно минимум четыре месяца, отметил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Алексей Резников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Лидеры "Нормандской четверки" говорили, что ориентировочно встреча должна пройти через четыре месяца, это как раз где-то в апреле
Резников: Лидеры "Нормандской четверки" говорили, что ориентировочно встреча должна пройти через четыре месяца, это как раз где-то в апреле
Фото: president.gov.ua

Пока о дате и повестке возможной новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе информации нет. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Алексей Резников в комментарии "Украинской правде" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе 23 января.

"Стороны договорились, что нужно минимум четыре месяца на реализацию и организацию тех договоренностей, что были [достигнуты на встрече 9 декабря]. Обмен [удерживаемыми лицами], как вы знаете, состоялся. Сейчас речь идет об определении и проведении нового разведения на трех новых участках, имеющих гуманитарное значение", – сказал он.

Резников отметил, что зимой разминирование не может проходить из-за снежного покрова.

"Поэтому планировали, что минимум четыре месяца, и говорили, что ориентировочно встреча должна пройти через четыре месяца, это как раз где-то в апреле", – сказал он.

Он отметил, что пока о возможной будущей встрече "Нормандской четверки" ничего не известно и продолжается работа в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, следующая встреча которой состоится 29 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Стороны анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Теги: Германия, Украина, Франция, Алексей Резников, нормандский формат, Росссия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
  "Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция". Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS