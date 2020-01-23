Резников заявил, что точная дата возможной будущей встречи в нормандском формате пока неизвестна

Лидеры стран "Нормандской четверки" договорились, что на реализацию договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря 2019 года, нужно минимум четыре месяца, отметил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Алексей Резников.

Резников: Лидеры "Нормандской четверки" говорили, что ориентировочно встреча должна пройти через четыре месяца, это как раз где-то в апреле Фото: president.gov.ua

Пока о дате и повестке возможной новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе информации нет. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Алексей Резников в комментарии "Украинской правде" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе 23 января.

"Стороны договорились, что нужно минимум четыре месяца на реализацию и организацию тех договоренностей, что были [достигнуты на встрече 9 декабря]. Обмен [удерживаемыми лицами], как вы знаете, состоялся. Сейчас речь идет об определении и проведении нового разведения на трех новых участках, имеющих гуманитарное значение", – сказал он.

Резников отметил, что зимой разминирование не может проходить из-за снежного покрова.

"Поэтому планировали, что минимум четыре месяца, и говорили, что ориентировочно встреча должна пройти через четыре месяца, это как раз где-то в апреле", – сказал он.

Он отметил, что пока о возможной будущей встрече "Нормандской четверки" ничего не известно и продолжается работа в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, следующая встреча которой состоится 29 января.

Олексій Резніков каже, що поки невідомо, коли відбудеться зустріч лідерів в нормандському форматі #Davos2020 pic.twitter.com/O68QOCQt6N — Roman Kravets (@RomanKravets) January 23, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Стороны анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.