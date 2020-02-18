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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хорошо учился, занимался спортом". В ходе атаки боевиков возле хутора Вольный погиб военный из 72-й бригады

22-летний военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев Максим Хитайлов погиб во время отражения нападения боевиков на наблюдательный пункт вблизи хутора Вольный Луганской области, сообщили в бригаде.

Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В результате атаки пророссийских боевиков в Луганской области 18 февраля погиб 22-летний военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев Максим Хитайлов. Об этом пресс-служба ОМБр проинформировала в Facebook.

"Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи хутора Вольный, к сожалению, 72-я бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины, солдата Хитайлова Максима Евгеньевича. Искренние соболезнования маме Вите Григорьевне, брату Виталию, родным и друзьям воина, павшего в бою за Украину. Солдат Максим Евгеньевич Хитайлов навсегда останется в наших сердцах", – сказано в сообщении. 

В пресс-службе бригады отметили, что погибший служил гранатометчиком, его приняли на военную службу по контракту в апреле 2019 года. До этого он жил в селе Выришальное Полтавской области. 

https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/2566218573506096

Александр Пятницкий, директор школы в Выришальном, рассказал "Обозревателю", что Хитайлов занимался спортом и хорошо учился. 

"Максим учился в нашей школе до девятого класса, а потом пошел учиться в колледж в Миргороде. Он хорошо учился, побеждал в различных конкурсах. Так, в 2013 году он был победителем конкурса "Хрустальная сова" Министерства образования. Занимался спортом. И о нем самые лучшие воспоминания", – сказал Пятницкий. 

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Теги: Россия, Украина, военные, Полтавская область, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, Хутор Вольный
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