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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики атаковали позиции ВСУ, украинские войска понесли потери – штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил сообщает, что российские оккупационные войска в Луганской области пытаются прорвать линию разграничения. Журналист Юрий Бутусов пишет, что с 5.00 идет непрерывный тяжелый бой.

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Обороняющиеся подразделения ООС дают адекватный ответ оккупантам, заявили в штабе
Обороняющиеся подразделения ООС дают адекватный ответ оккупантам, заявили в штабе
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области, украинские войска понесли потери. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Противник применяет минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, сказано в сообщении.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери. Обороняющиеся подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ вооруженным формированием РФ, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности", – заявили представители штаба.

Потери противника уточняются, добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/792933997865885

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что с 5.00 18 февраля идет "непрерывный тяжелый бой".

"Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое – Орехово – Новотошковское. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – отметил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3735208209852781

В первом сообщении штаба ООС за 18 февраля было отмечено, что оккупанты не проявляли огневой активности на фронте.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

Теги: штурм, Юрий Бутусов, Золотое, Крымское, Орехово, Новотошковское, российская агрессия, война в Украине, ООС, Хутор Вольный
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