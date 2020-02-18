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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Восемь обстрелов боевиков, потерь в рядах украинских военных нет

17 февраля представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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С начала новых суток на Донбассе обстрелов не было
С начала новых суток на Донбассе обстрелов не было
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь вблизи Гнутово, Павлополя, Песок, Водяного и Березового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Орехово.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/792857067873578

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Павлополь, Орехово, Березовое, Водяное, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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