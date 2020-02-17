Билецкий назвал предложение Зеленского о совместном контроле границ с представителями ОРДЛО шагом к капитуляции

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном с боевиками "ЛДНР" патрулировании украинско-российской границы поставит под угрозу жизнь и свободу украинских силовиков, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий: Все идет к воплощению в жизнь тайных договоренностей в Омане между доверенным лицом Путина и Зеленским Фото: 24tv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пытается воплотить в жизнь план постепенной капитуляции Украины, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, пишет сайт партии.

"На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский озвучил свое очередное феерическое предложение – чтобы украинские силовики и так называемые представители ОРДЛО совместно контролировали украинско-российскую границу. Понятное дело, что в рамках ОРДЛО. Власть будет выдавать такой формат за выполнение обещания президента: сначала – возвращение контроля над границей, а затем – проведение выборов на Донбассе. Зеленский собирается проводить выборы на Донбассе в октябре 2020 года без возврата реального контроля Украины по всем территориям. А чтобы не выглядеть лжецом, будут введены украинские силовики, и они вместе с "ДНРовцами" будут патрулировать границу", – рассказал политик.

Лидер "Нацкорпуса" отметил, что такие популистские действия поставят под угрозу тысячи жизней пограничников и спецназовцев, которых отправят патрулировать границу вместе с врагом, так как они фактически будут оторваны от украинских сил.

"В случае обострения ситуации на границе они в лучшем случае моментально станут военнопленными, потому что фактически будут оторваны от украинских военных сил. Это больная инициатива", – заявил Билецкий.

Политик добавил, что идея Зеленского о совместном патрулировании границы и желание как можно быстрее провести выборы на неподконтрольных территориях Донбасса – это на самом деле план постепенной капитуляции Украины. Его Зеленский якобы уже согласовал с представителем президента РФ Владимира Путина Николаем Патрушевым во время тайной встречи в Омане.

"Все идет к воплощению в жизнь тайных договоренностей в Омане между доверенным лицом Путина и Зеленским. Там были оговорены шаги по ползучей капитуляции Украины. Они не могут быть резкими, поэтому и будут осуществляться такие постепенные действия. Они хотят доказать украинцам, что капитуляция – это не больно. Особенно, если в качестве вазелина выступают наиболее популярные комики страны, которые сегодня являются властью", – сказал Билецкий.

Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале.

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Видео: Андрій Білецький / YouTube