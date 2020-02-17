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ПОЛИТИКА

Билецкий назвал предложение Зеленского о совместном контроле границ с представителями ОРДЛО шагом к капитуляции

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном с боевиками "ЛДНР" патрулировании украинско-российской границы поставит под угрозу жизнь и свободу украинских силовиков, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

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Андрей Билецкий: Все идет к воплощению в жизнь тайных договоренностей в Омане между доверенным лицом Путина и Зеленским
Андрей Билецкий: Все идет к воплощению в жизнь тайных договоренностей в Омане между доверенным лицом Путина и Зеленским
Фото: 24tv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пытается воплотить в жизнь план постепенной капитуляции Украины, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, пишет сайт партии.

"На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский озвучил свое очередное феерическое предложение – чтобы украинские силовики и так называемые представители ОРДЛО совместно контролировали украинско-российскую границу. Понятное дело, что в рамках ОРДЛО. Власть будет выдавать такой формат за выполнение обещания президента: сначала – возвращение контроля над границей, а затем – проведение выборов на Донбассе. Зеленский собирается проводить выборы на Донбассе в октябре 2020 года без возврата реального контроля Украины по всем территориям. А чтобы не выглядеть лжецом, будут введены украинские силовики, и они вместе с "ДНРовцами" будут патрулировать границу", – рассказал политик.

Лидер "Нацкорпуса" отметил, что такие популистские действия поставят под угрозу тысячи жизней пограничников и спецназовцев, которых отправят патрулировать границу вместе с врагом, так как они фактически будут оторваны от украинских сил.

"В случае обострения ситуации на границе они в лучшем случае моментально станут военнопленными, потому что фактически будут оторваны от украинских военных сил. Это больная инициатива", – заявил Билецкий.

Политик добавил, что идея Зеленского о совместном патрулировании границы и желание как можно быстрее провести выборы на неподконтрольных территориях Донбасса – это на самом деле план постепенной капитуляции Украины. Его Зеленский якобы уже согласовал с представителем президента РФ Владимира Путина Николаем Патрушевым во время тайной встречи в Омане.

"Все идет к воплощению в жизнь тайных договоренностей в Омане между доверенным лицом Путина и Зеленским. Там были оговорены шаги по ползучей капитуляции Украины. Они не могут быть резкими, поэтому и будут осуществляться такие постепенные действия. Они хотят доказать украинцам, что капитуляция – это не больно. Особенно, если в качестве вазелина выступают наиболее популярные комики страны, которые сегодня являются властью", – сказал Билецкий.

Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале.

ВИДЕО
Видео: Андрій Білецький / YouTube

15 февраля Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе. 

"Кто может обеспечивать безопасность [на оккупированной территории]? Мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос на нормандской встрече, сейчас мы обсуждаем это в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность дожать, то есть там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", – говорил президент.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.

Теги: Донбасс, Андрей Билецкий, Владимир Зеленский, война на Донбассе, выборы на Донбассе, ОРДЛО
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