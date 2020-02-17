Совместные патрули в ОРДЛО. В Кремле заявили, что этот вопрос Киев должен обсуждать с "ЛДНР"

Украина должна учитывать мнение руководства "непризнанных республик" при рассмотрении идеи создания совместных патрулей на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, считает спикер президента России Дмитрий Песков.

Киеву нужно договариваться с "ЛНР" и "ДНР" о совместном патрулировании границы Украины и России на временно оккупированной территории Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля, сообщает УНИАН.

"Это новая инициатива. Для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник – то есть Киев – автор этой инициативы – по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", – сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене 15 февраля, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе. Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что в процессе обсуждения этой идеи будут учитывать опыт Хорватии. Он сказал, что этот вопрос поднимается с начала переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Зеленский подчеркивал, что местные выборы на Донбассе "не могут состояться", пока Киев не контролирует границу между Украиной и Россией. Во время выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля он говорил, что Киев хочет провести местные выборы "по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года".

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.