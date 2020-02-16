При рассмотрении идеи патрулей на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии – Пристайко

Идея совместного патрулирования территории Донецкой и Луганской областей поднимается с начала переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и вызывает оживленное обсуждение, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко: Мы решаем, как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории Фото: ЕРА

В процессе обсуждения идеи создания так называемых совместных патрулей на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в Мюнхене во время общения с журналистами, пишет "Укринформ".

"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии, как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", – сказал Пристайко.

По его словам, идея совместного патрулирования территории Донецкой и Луганской областей обсуждается с начала переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Пристайко отметил, что этот вопрос, того, насколько можно позволить боевикам участвовать в этих патрулях, всегда становится темой оживленных обсуждений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Украинском ланче в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе, сообщала "Европейская правда".

"Кто может обеспечивать безопасность [на оккупированной территории]? Мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос на нормандской встрече, сейчас мы обсуждаем это в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность дожать, то есть там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", – говорил президент. Трансляцию выступления с переводом на английский в Facebook вел фонд Виктора Пинчука (47-я минута видео).

Источники "Европейской правды" в украинской делегации сообщили, что речь идет о "совместном патрулировании на оккупированных территориях украинской полиции, ОБСЕ и территориальной полиции".

Зеленский подчеркивал, что местные выборы на Донбассе "не могут состояться, пока мы не контролируем границу между Украиной и Россией". Во время выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля он говорил, что Киев хочет провести местные выборы "по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года".

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.