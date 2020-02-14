Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов – Корниенко

В ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти", сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов. Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 13 февраля, выразил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3–4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти". – "ГОРДОН"). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – 1 сентября, а избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября. Параллельно сейчас идет процесс не по конституционному треку, а по треку законодательному, кабминовскому. В правительстве дорабатывают перспективные планы ОТО. Мы им дали такие полномочия – самим их формировать", – сказал он.

Корниенко отметил, что в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти".

"Будут проведены обсуждения в таком формате, как мы вопрос о рынке земли обсуждали – на небольших форумах, по несколько сот человек. Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст", – рассказал депутат.

Корниенко рассказал, что основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти" на доработку стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде".

"Было два заявления мэров: одно на первом этапе внесения, когда президент первый раз внес законопроект 13 декабря 2019 года – там было около 150 подписантов, на втором этапе, когда доработанный законопроект был внесен в Раду 27 декабря прошлого года, было уже около 300 подписантов… Большинство из них – это мэры, члены ассоциации мэров, главы ОТО и депутаты ОТО", – сообщил он.

Корниенко добавил, что сейчас готовится ко второму чтению законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", после принятия которого Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, "в котором и пройдут местные выборы".

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Местные выборы в Украине (в городские, сельские и поселковые советы) запланированы на октябрь 2020 года.