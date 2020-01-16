Зеленский решил отозвать свой законопроект о децентрализации

Решение об отзыве законопроекта о децентрализации власти президент Украины Владимир Зеленский принял после встречи с руководством парламентской фракции "Слуга народа", сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский и депутаты от "Слуги народа" считают, что реформа децентрализации требует детального обсуждения Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу децентрализации власти)" и направить его на доработку, сообщила 16 января пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял после встречи с руководством парламентской фракции "Слуга народа".

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус по поводу стратегических задач этой реформы – создания в Украине системы дееспособных местных общин. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", – сказано в сообщении.

Отмечается, что президент и народные депутаты "выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по поводу реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон".

Согласно повестке, обнародованной на сайте парламента, депутаты должны были рассматривать законопроект о децентрализации на этой неделе.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 18 декабря 2019 года рекомендовал направить в Конституционный Суд законопроект о децентрализации.

Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона 13 декабря 2019 года. В частности, предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Ликвидировалось понятие "район", вводилось "округ", внедрялся институт префектов вместо местных государственных администраций. Префектов, согласно документу, должен был назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров.

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 5 декабря 2019 года заявлял, что Украина готова внести изменения в Конституцию в части децентрализации, как предусмотрено Минскими соглашениями, но ни о какой федерализации речь не идет.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, внесенный на рассмотрение Верховной Рады Зеленским, противоречит Минским соглашениям.