Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский решил отозвать свой законопроект о децентрализации

Решение об отзыве законопроекта о децентрализации власти президент Украины Владимир Зеленский принял после встречи с руководством парламентской фракции "Слуга народа", сообщила пресс-служба главы государства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и депутаты от "Слуги народа" считают, что реформа децентрализации требует детального обсуждения
Зеленский и депутаты от "Слуги народа" считают, что реформа децентрализации требует детального обсуждения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу децентрализации власти)" и направить его на доработку, сообщила 16 января пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял после встречи с руководством парламентской фракции "Слуга народа".

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус по поводу стратегических задач этой реформы – создания в Украине системы дееспособных местных общин. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", – сказано в сообщении.

Отмечается, что президент и народные депутаты "выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по поводу реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон".

Согласно повестке, обнародованной на сайте парламента, депутаты должны были рассматривать законопроект о децентрализации на этой неделе.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 18 декабря 2019 года рекомендовал направить в Конституционный Суд законопроект о децентрализации.

Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона 13 декабря 2019 года. В частности, предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Ликвидировалось понятие "район", вводилось "округ", внедрялся институт префектов вместо местных государственных администраций. Префектов, согласно  документу, должен был назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров.

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 5 декабря 2019 года заявлял, что Украина готова внести изменения в Конституцию в части децентрализации, как предусмотрено Минскими соглашениями, но ни о какой федерализации речь не идет.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, внесенный на рассмотрение Верховной Рады Зеленским, противоречит Минским соглашениям

Теги: Верховная Рада, Украина, Конституция, депутаты, народные депутаты, децентрализация, Владимир Зеленский, реформа, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Безумный Майлз". Вышел трейлер фильма с Рэдклиффом. Видео
  "Безумный Майлз". Вышел трейлер фильма с Рэдклиффом. Видео
Тоня Матвиенко показала младшую дочь в ее день рождения
Тоня Матвиенко показала младшую дочь в ее день рождения
  Power Is Taken. Moby выпустил клип. Видео
  Power Is Taken. Moby выпустил клип. Видео
"Короче, я сдалась". Победительница "Танцев со звездами" Мишина разрешила сыну покрасить волосы в голубой цвет
"Короче, я сдалась". Победительница "Танцев со звездами" Мишина разрешила сыну покрасить волосы в голубой цвет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS