﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Владимир Зеленский: Не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – я знаю! – война в Европе Фото: president.gov.ua

В отчете Munich Security Report всего восемь упоминаний об Украине. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма

– Для меня большая честь быть здесь. Не знал, что настолько популярен. Буду говорить на украинском. У вас будет перевод, но в течение своих пяти лет я сделаю все возможное, чтобы вы выучили украинский.

Уважаемые дамы и господа! Мюнхенская конференция – одна из самых главных площадок для обсуждения важных мировых проблем безопасности. Я признателен за возможность выступить здесь. Это важно для меня лично, важно для моего государства. Особенно в контексте последней экспертной аналитики. Речь о нынешнем традиционном отчете Munich Security Report.

В отношении него – честно, я человек откровенный, поэтому скажу правду – у нас очень смешанные эмоции. С одной стороны, меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что там всего восемь упоминаний об Украине. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В этой связи у меня как президента Украины, которая шестой год подряд защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый, на мой взгляд, вопрос: а не рано ли все начали успокаиваться? Это, скажу откровенно, опасная тенденция.

Мы понимаем, что сегодня на планете есть действительно немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность до тех пор, пока не будет решен окончательно. Это не информационные поводы, которые "в тренде" или, вы знаете, "не в тренде". Это судьбы и жизни людей.

Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – я знаю! – война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько, сколько Вторая мировая война, представьте себе.

Да, мы как никто другой хотим прекратить эту войну. И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут из любых международных докладов. Но это должно произойти только когда на Донбассе воцарится устойчивый мир и Украина восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, когда к нам вернутся наши люди (наши, потому что они украинские) и вернутся все наши украинские территории: Донбасс и Крым.

С другой стороны, безусловно, мы отмечаем определенный оптимизм мировых аналитиков. В прошлом году международные прогнозы относительно окончания войны на Востоке Украины были пессимистичными. Сегодня – едва ли не впервые за последние годы! – мировые эксперты замечают реальный прогресс в приближении мира, а главное – видят, что новая украинская власть делает для этого все, поверьте мне, возможное.

Нас убеждают, что нужен прямой диалог с так называемой местной властью в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права

В первый день своего президентства – уже не помню, когда это было – я сказал откровенно: не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами. И сегодня Украина продолжает последовательно и неуклонно придерживаться мирного и дипломатического пути урегулирования в соответствии с нормами международного права.

Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня, соответствующее заявление трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину пока так и не удалось обеспечить. Почти за два последних месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные. Нужны действенные механизмы, благодаря которым прекращение огня произойдет не на словах, а в реальной жизни.

Вы знаете, нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местной властью в ОРДЛО. Мы готовы к мирному диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, а следовательно не может представлять местное население Украины.

15 февраля 2020 года, Германия, Мюнхенская конференция по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский с журналисткой и телеведущей CNN Кристиан Аманпур. Фото: president.gov.ua

Более того, я много раз общался с обычными людьми из временно оккупированных территорий. Но, объективно, голос Донбасса – это не только их мнение, это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбассу", в которую они должны быть вовлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и принимать активное участие в обсуждении своего будущего в составе единой – настаиваю! – единой Украины.

Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных условий по безопасности, в нарушении Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, для нас является невозможным.

Особенно когда сегодня российская сторона открыто – и это правда – информирует весь мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 тысяч российских паспортов.

Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз: людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными Украиной и всем миром. Но они не могут быть признаны легитимными, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без нашего контроля над границей.

Украина сделает все, чтобы следующий саммит в нормандском формате состоялся в оговоренные сроки, а именно – в апреле 2020 года

Среди прочего лидеры нормандского формата договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года. Сейчас нашей стороной предложен и почти согласован один участок. Мы в процессе, мы работаем.

Также, вы знаете, я хочу рассказать об инициативе украинской стороны по разведению по так называемому секторальному принципу. В соответствии с этим линия разграничения разбивается на секторы, осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников нормандского формата о содержании этой инициативы.

Вспоминая договоренности в нормандском формате, нельзя сказать о надежном, безопасном и круглосуточном доступе СММ ОБСЕ на все временно неподконтрольные территории Украины. К сожалению, этого до сих пор там нет. Еще раз подчеркиваю, что эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения пакета по безопасности всех минских договоренностей.

Отдельное внимание хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемыми лицами. Это уже второй действительно положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию стоит продолжать ради определенной цели – освобождения по формуле "всех на всех".

Мы не можем остановиться, пока больше 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар находятся в Крыму и на территории Российской Федерации.

Хочу также напомнить о важной договоренности Парижского саммита – обеспечение эффективной деятельности международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. Сегодня представители Красного Креста привлечены к поиску без вести пропавших. Их тоже, к сожалению, за эти шесть лет очень много.

Открытым еще остается вопрос доступа представителей Красного Креста к удерживаемым лицам. Но есть все основания рассчитывать на положительное решение этого вопроса.

В целом я хочу заверить, что Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоялся в оговоренные сроки, а именно – в апреле 2020 года.

Наша ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим ежедневно. Ежедневно, шаг за шагом, мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением и мы очень ждем шагов навстречу.

Пора осознать: наша планета не так велика, как казалось раньше. Это доказывает сбитие самолета МН17 и украинского Boeing 737, пожары в Австралии и распространение короновируса

Уважаемые присутствующие! Я твердо убежден, что без прекращения огня на Востоке Украины и без возвращения Крыма мы не можем исправить поврежденную систему региональной безопасности в Европе. Ее архитектура должна базироваться исключительно на нормах и принципах международного права, закрепленных в уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и международных договорах.

Украина всегда вносила весомый вклад на пути к международной безопасности. И когда была одной из основательниц ООН, и когда отказалась от ядерного оружия. А вместо этого в XXI веке потеряла часть территорий и продолжает, к сожалению, терять своих граждан. Поэтому сегодня Украина имеет полное право говорить о неэффективности существующих мировых правил, необходимости их переосмысления и пересмотра. Мы страна, которая непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна, а существующие институты работают не так эффективно, как этого требует сегодняшний день.

В прошлом году федеральный канцлер Германии, госпожа Ангела Меркель, сказала: "Кто подберет обломки мирового порядка? Только мы все вместе". Это блестящее утверждение, которому тогда аудитория аплодировала стоя. Но международная согласованность в этом вопросе должна подтверждаться не только аплодисментами, но и совместными действиями.

Пора осознать: наша планета не так велика, как казалось раньше. Это доказывает сбитие самолета МН17 и украинского Boeing 737. Это доказывают пожары в Австралии и распространение короновируса. Это доказывают экологические катаклизмы, проблемы питьевой воды и киберугроз.

Время осознать: мы живем в мире, где больше нет чужой войны. И больше нет чужих катастроф. И в этом мире не семь, и не 20, а почти 200 независимых государств. Они являются членами Организации Объединенных Наций. В этих государствах живут такие же люди: не лучше и не хуже других. И эти люди не могут быть зрителями, а по факту – заложниками геополитического театра, на арене которого несколько стран решают, кто же из них сегодня главный.

Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах. И сейчас я говорю то, о чем говорят люди на улицах во всех уголках нашей планеты

Сегодня экспертное сообщество признает хрупкость мирового порядка, но верит в его восстановление на основе либеральных идеалов. Они указывают, что в демократической системе могут быть ошибки, но сама система не является ошибкой. Почему же тогда принцип демократии нарушается при решении глобальных мировых вопросов?

Невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены лишь избранные страны, которые имеют ядерное оружие или определенный уровень экономического развития. Проблемы человечества должны решать все представители человечества.

И это невозможно сделать, когда выше безопасности человека ставят геополитические амбиции и нежелание поступаться собственными экономическими интересами. Пора вспомнить, что континенты нашей планеты – это в первую очередь не "рынки сбыта" и не "зоны торговли". Это дом для 7,5 миллиардов обычных живых людей.

Сегодня у человечества есть запрос на новых сильных лидеров. Но я убежден, что в их понимании сильный лидер – не тот, кто с легкостью отправляет тысячи солдат на верную смерть. А тот, кто готов бороться и беречь жизнь каждого человека, создавать каждому комфортные условия для развития талантов и жизни в гармонии с окружающей средой.

Возможно, для того, чтобы это поняли опытные мировые политики и дипломаты, это должен сказать я – человек, который никогда раньше не была политиком, не является мастером туманных дипломатических формулировок или протокольных заявлений без конкретики. Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах. И сейчас я говорю то, о чем говорят люди на улицах во всех уголках нашей планеты.

И голос этих людей должен быть услышан мировыми лидерами в этом фешенебельном мюнхенском отеле. Потому что запрос на обновление мировой архитектуры – это не только желание влиятельных государств и правительств. Этого требуют миллиарды наших живых людей. Спасибо.