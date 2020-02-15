Зеленский заявил о недопустимости прямых переговоров с "ЛДНР"

Украинские власти готовы вести диалог с мирным населением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, но не с представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения прямых переговоров с боевиками "ЛНР" и "ДНР". Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.

"Почти за два месяца последних зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные. Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни", – добавил Зеленский.

Президент сказал, что со стороны международных партнеров звучат предложения вести прямой диалог с боевиками "ЛДНР", но не уточнил, о ком идет речь.

"Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население. Более того, я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. Объективно голос Донбасса – это не только их мнение, это еще как минимум 1,5 млн дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом", – сказал Зеленский.

Глава государства выразил мнение, что в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе должны быть вовлечены переселенцы.

"Они должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой – настаиваю: единой! – Украины", – добавил он.