Зеленский о конфликте на Донбассе: Это война в Европе

Война на востоке Украины вместе с аннексией Россией Крыма продолжается столько, сколько длилась Вторая мировая война, подчеркнул президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский: Не совсем корректно говорить: война в Украине. Это война в Европе Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что его беспокоит снижение внимания к проблеме войны на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это, скажу откровенно, опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете есть немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно... Хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить: война в Украине. Я знаю. Это война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма продолжается уже столько, сколько [длилась] Вторая мировая война", – сказал он.

Президент отметил, что украинские власти "как никто другой" хотят остановить эту войну.

"Мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как об опасной зоне пропадут из международных докладов. Но это произойдет только тогда, когда на Донбассе воцарится устойчивый мир и Украина восстановит свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Когда к нам вернутся наши люди и наши все украинские территории – и Донбасс, и Крым", – подчеркнул он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.