Климкин о предложенном Украине плане "12 шагов" по Донбассу: Какие авторы – такой и план

В озвученном на полях Мюнхенской конференции по безопасности плане "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" не упоминают о выдаче российских паспортов на Донбассе, хотя этот вопрос нужно обсудить, подчеркнул бывший министр иностраннных дел Украины Павел Климкин.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook раскритиковал представленный 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, который состоит из 12 шагов.

"Так называемый план, который появился на сайте Мюнхенской конференции, меня не удивляет. Какие авторы – такой и план. И всем нужно сказать – спасибо, можете успокоиться. Мы сами определимся, какой будет наша идентичность, это наше дело и внешние советы нам здесь не нужны – мы сами справимся", – написал он.

Климкин отметил, что выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса нужно обсудить, но об этом в плане не говорится.

"А идея совместить давление из России и Венгрии – чьи уши тут торчат? А насчет ползучей капитуляции Европы, то это плохо закончится, прежде всего для Европы. И быстрее, чем многие думают. Про идею сделать Донбасс черной экономической дырой – ну это уже много раз было. Свободная торговля с агрессором – вообще "гениальная идея". В остальном – набор старых банальных тезисов", – добавил экс-министр.

Он отметил, что Мюнхенская конференция приходит в упадок и превращается в площадку для встреч.

"Идей и ценностей все меньше, людей все больше. План разместили на сайте, затем сняли, как любители. Но все равно грустно, что авторитет Мюнхенской конференции используется для таких вещей", – подытожил Климкин.

14 февраля в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры (в частности президент Украины Владимир Зеленский), представители науки и гражданского общества.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" повторяет тезисы Кремля.