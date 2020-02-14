Украина не согласна с планом "12 шагов", который предложили в Мюнхене – МИД

Тезисы, изложенные в плане "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", не соответствуют официальной позиции Киева, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Министерство иностранных дел заявило о несогласии с состоящим из 12 шагов планом примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и российского совета по международным делам, который был представлен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом в МИД сообщили "Европейской правде" 14 февраля.

"12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" – это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", – заявили в МИД.

Этот план не является официальным предложением, которое Украина должна рассматривать, отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что организаторы Мюнхенской конференции по безопасности после критики в адрес обнародованного плана снизили его статус.

"По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом конференции. Текст документа был удален с официального сайта конференции", – добавили в МИД.